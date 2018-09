Ozzano: Parco della Resistenza si rifà il look, spesi 64mila euro

Un parco della Resistenza nuovo, pronto ad accogliere la cittadinanza con un'area giochi adatta e una fontana tutta restaurata. I lavori di riqualificazione sono già terminati, e simbolicamente, domani alle 11 è in programma l'inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale. L'importo totale dei lavori è stato di circa 64mila euro più Iva: spesa comprensiva degli oneri di sicurezza.

"L'idea di un restyling nasce da lontano - spiega il sindaco Luca Lelli, precisamente da un percorso partecipato denominato "Ozzano Ti Voglio Bene" iniziato nel 2015, che ha visto il coinvolgimento di cittadini, commercianti, dell' Istituto Comprensivo e il mondo dell'associazionismo locale. Si tratta di un progetto di partecipazione e cittadinanza attiva, portato avanti in un'ottica di condivisione, cura, abbellimento e riappropriazione degli spazi comuni quali possono essere, appunto, parchi e aree giochi.

Nel percorso e' rientrato anche un progetto didattico sui temi della Resistenza che ha visto il coinvolgimento dell'Anpi locale e di alcune classi della Scuola media "Panzacchi" che ha dato vita ad un laboratorio di Urban knitting con decori fatti a maglia e uncinetto che hanno abbellito il Parco della Resistenza in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Dallo stesso percorso è nata anche la proposta di restyling del parco cittadino della Resistenza,dell'area giochi e dell'area dove era presente una fontana ormai in disuso e molto malmessa".

Così l'assessore all'Ambiente, Mariangela Corrado: "L'amministrazione comunale ha ben accolto questa proposta e tutto è partito lo scorso anno, con la sistemazione, pulitura e riverniciatura del Monumento ai Caduti posizionato nel parco. Lavori che sono stati eseguiti da un gruppo di cittadini, famiglie, volontari e da una delegazione di militari della Caserma Gamberini. Quest'anno, invece, si è proceduto con la riqualificazione della fontana e dell'area circostante". I lavori che hanno interessato la zona della fontana, hanno previsto l'istallazione di una pavimentazione colorata, e òa creazione di un sistema di giochi d'acqua: "L'intera area diventa cosi' un grande gioco - conclude il primo cittadino Lelli - grazie alla presenza dell'acqua e di sedute in legno, all'avvicendarsi di pavimentazioni colorate e all'ondulazione della superficie che conduce a una duna semicircolare. Un ruolo importante lo riveste anche la nuova illuminazione, curata ed efficace, tanto da connotare l'area come una zona di relax e di sosta pensata proprio per i giochi dei piu' piccini".