Ozzano: lavori all'ufficio postale, camper mobile in via Papa Giovanni

Dal 10 aprile sarà disponibile un ufficio postale mobile in sostituzione di quello di Ozzano dell’Emilia, per consentire interventi di ristrutturazione.

L’ufficio resterà chiuso il 9 e il 23 aprile, per permettere il trasferimento della sede. La struttura mobile, dotata di tre sportelli in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela sia per i prodotti postali sia per i servizi finanziari, è stata collocata in via Papa Giovanni XXIII e rimarrà operativa fino a sabato 21 aprile osservando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’Azienda inoltre informa che solo per i servizi di consulenza finanziaria occorre rivolgersi all’ufficio postale di Osteria Grande in Via Emilia Ponente aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio postale di Ozzano dell’Emilia riaprirà nella sua sede a partire da martedì 24 aprile.