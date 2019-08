Ozzano: puntine metalliche lungo la ciclabile, scatta l'allarme

Piccole puntine metalliche sono state rinvenute lungo la pista ciclopedonale 'Claterna' a Ozzano dell'Emilia, e non sembra essere un caso isolato. Più persone infatti, nel corso delle ultime settimane, si sono ritrovate con le ruote delle biciclette bucate, e non pochi coloro che le hanno notate passeggiando lungo il tratto.

Una situazione che se all'inizio ha destato solo qualche perplessità, oggi preoccupa, e non poco, numerosi residenti. " Si tratta di puntine da disegno, ma non è normale trovarle lungo una pista che costeggia anche la via Emilia - commentano a BolognaToday alcuni ozzanesi - e sappiamo che qualcuno ha già avvisato le autorità competenti, perché può essere pericoloso. Non è raro infatti, che qualcuno decida di andare sulla strada per evitarle".

E qualche giorno fa un residente ha raccolto alcune puntine lungo la ciclabile consegnadole alla Polizia Locale di Ozzano: "Abbiamo ricevuto segnalazione di piccoli ogetti metallici lungo la ciclabile Claterna - spiega a BolognaToday il comandante Stefano Zigiotti - e non sappiamo ancora se si tratta di un caso isola o mento. Inutile dire che si tratta du qualcuno che si 'diverte' a gettare puntine da disegno la situazione è preoccupante. L'invito ai cittadini è quello di segnalare alla Polizia Locale qualsiasi cosa si noti, in modo da intervenire tempestivamente, o chiamare l'Ufficio Tecnico per la rimozione immediata di oggetti, seppur minuscoli, che soprattutto in grandi quantità possono causare problemi. Sottolineamo e chiediamo ai cittadini che percorrrono quel tratto sulle due ruote, di non andare lungo la via Emilia pur di evitare le puntine perchè può essere molto pericoloso".