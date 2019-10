Ozzano: inaugurata la nuova sede dell'Associazione nazionale Carabinieri

Inaugurata a Ozzano la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Alla presenza di autorità e cittadini, sabato il taglio del nastro nei locali della 'palazzina della sicurezza', dove ha già sede la caserma dei Carabinieri di Ozzano le Polizia Locale.

"E' con grande gioia, spiega il sindaco Luca Lelli, che consegniamo all'Associazione Nazionale Carabinieri i locali nei quali troverà posto la loro nuova sede. Fino a poco tempo fa la sede era presso il centro civico di Ponte Rizzoli, locali sicuramente ben curati ed adeguati, ma decentrati per quanto riguarda il centro del Paese. Oggi finalmente siamo riusciti a dare loro la disponibilità di un ufficio e di una saletta riunioni situate nella palazzina comunale a fianco del Municipio che. Quasi tutti gli aderenti all'Associazione sono anche assistenti civici e collaborano sia con l'Amministrazione comunale che con le locali Forze dell'Ordine, nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni all'aperto e nel controllo del territorio anche in orario serale e notturno. Vista la stretta collaborazione che hanno con le Forze dell'Ordine ci è sembrata funzionale questa nuova collocazione".

La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa officiata dal Cappellano militare , che nella sua toccante omelia ha ricordato a tutti i presenti, l'importanza del lavoro svolto dai Carabinieri e da tutte le Forze dell'Ordine. Poi è stata depositata una corona al monumento ai Caduti .

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Luca Lelli, assessori e consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, l'Assessore alla sicurezza del Comune di Castenaso Elisabetta Scalambra, il Presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri Alessandro Schiaretti, il Generale Rosignoli, il Comandante della Compagnia carabinieri di San Lazzaro Maggiore Giulio Presutti ed il Comandante della stazione carabinieri di Ozzano, Giuseppe Diana.