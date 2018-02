Ozzano, macchina biglietti del treno scassinata, Trenitalia: 'Disagi inevitabili'

E' fuori u so da ieri l'emettritrice automatica della stazione di Ozzano. Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti si sono introdotti sulla banchina della stazione dei treni e hanno cercato di scassinare la macchinetta automatica per i biglietti.

Tentativo andato a vuoto, ma i danni -fanno sapere da Trenitalia, sono considerevoli. Inevitabili saranno i disagi per i viaggiatori. Infatti, a causa dei gravi danni subiti, il ripristino della funzionalità della macchina non potrà avvenire in tempi brevi. Trenitalia, che sporgerà denuncia, confida che l’esame dei filmati delle telecamere possa fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili.

Trenitalia ricorda che i biglietti per i servizi regionali posso essere acquistati anche presso le ricevitorie LIS PAGA di Lottomatica e Sisalpay e i Tabaccai (elenco su trenitalia.com). L’acquisto dei biglietti è anche possibile on line (trenitalia.com) e con la App Trenitalia.