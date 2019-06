Ozzano, torna a casa ubriaco e spaventa i genitori e aggredisce i Carabinieri

Ha trascorso una serata con gli amici fra Piazza Verdi e via Zamboni a Bologna, poi, a tarda notte è tornato a casa ubriaco ad Ozzano dell'Emilia. Rincasato, si è accorto di non avere più il cellulare in tasca e ha realizzato di essere stato derubato: fuori di sè ha iniziato ad agredire i genitori verbalmente, spaventandoli.

Spaventandoli tanto da decidere di chiamare i Carabinieri: anche gli uomini dell'Arma sono stati aggrediti, ma fisicamente: uno dei due militari ha riportato contusioni e abrasioni guaribili in 10 giorni.