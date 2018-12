Incendio sulla via Emilia, a fuoco un'auto: traffico e code a Ozzano

Incendio sulla via Emilia. Un'auto è andata a fuoco vicino a un cantiere stradale questo pomeriggio lungo la Ss9 nel tratto che attraversa ozzano e si interseca con via Olmatello. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto per spengere le fiamme Non risultano feriti o intossicati, ma il traffico si è intensificato, con code in entrambi i sensi.