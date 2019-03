Rai 1, “Paesi che vai…” fa tappa a Bologna

“Paesi che vai…” farà tappa a Bologna, la città “Dotta”, capitale europea della cultura nel 2000 e dal 2006 città della musica Unesco.

Domenica 10 marzo, alle 9.40 su Rai 1, Livio Leonardi, conduttore del programma, condurrà il suo pubblico nel cuore del capoluogo emiliano, attraverso gli occhi delle donne che nei secoli hanno incarnato lo spirito più vitale e indomabile di questa città. Donne di potere, artiste dal talento folgorante, guaritrici dai misteriosi segreti, sante amatissime: ognuna di loro racconterà, nelle parole di Leonardi, un aspetto diverso della splendida Bologna, tra affascinanti luoghi religiosi e raffinate dimore principesche.

Avvolta da una meravigliosa cornice di boschi, colli e vigneti, la città è il settimo comune più popoloso della penisola e il suo elegante centro storico è famoso per le torri e per i caratteristici portici, lunghi quasi 40 chilometri.

Ma non è tutto. Lungo il viaggio di Livio Leonardi saranno svelate anche le origini di alcuni dei celebri, gustosissimi prodotti gastronomici bolognesi: dalla mortadella, un salume nato nel Medioevo che oggi si può fregiare della Denominazione di Origine Protetta, al tortellino, una pasta la cui forma tutti attribuiscono a una “sensuale” visione.

E infine con Livio Leonardi ci immergeremo nel cuore del paesaggio dei colli romagnoli, al cospetto di uno sport suggestivo, vissuto in simbiosi con i falchi. Un’esperienza davvero straordinaria, per gli amanti della natura che non soffrono di vertigini!

"Paese che vai"

Il programma racconta il patrimonio culturale, artistico ed archeologico esteso sull'intero territorio nazionale e nel mondo, un grande "museo diffuso" da divulgare e promuovere: il territorio del nostro Bel Paese è infatti declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse, con la storia, l'arte, l'architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del talento italiano ed internazionale. Quattro le rubriche all'interno del format e tante la curiosità legate ai luoghi. Ogni appuntamento rispecchia le tradizioni, la cultura, le curiosità nell'arte, le storie, la cultura popolare: si snoda così una collana di miti, leggende, riti ed usanze frutti di storie millenarie. In onda la domenica alle 9:40 su Rai1.