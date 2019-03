Bologna come l'America: al PalaDozza un cubo video 360°| VIDEO

"Benvenuti a Chicago", scherza, ma non troppo, l'assessore allo Sport Matteo Lepore presentando il nuovo cubo 360° del PalaDozza. Prima in Italia, la struttura ottagonale e ultraleggera sarà uno schermo ad alta definizione dove guardare immagini a 360°.

L’installazione del cubo si inserisce nel più ampio piano teso a valorizzare Bologna e la sua tradizione sportiva, che vede il PalaDozza come un “salotto dello sport bolognese”, ospite non solo di eventi sportivi ma anche musicali. Oltre che incontri e convegni che animeranno la grande arena del centro di Bologna. Tutto al centro del futuro Museo del Basket.

Per dare seguito a questi obiettivi è stato creato il primo sito web del PalaDozza che permetterà ai visitatori di rimanere sempre aggiornati sui prossimi eventi in calendario e agli organizzatori di mettersi in contatto diretto con Bologna Welcome.

Per quest'ultimo intervento di riqualificazione Bologna Welcome ha speso circa 500mila euro. Oltre al nuovo cubo video, le migliorie riguardano i bagni, l’impianto di illuminazione, le tende e parte dei seggiolini negli spalti. Infine, le altre novità interessano il restyling dell’anello con nuovi led posti sopra ogni ingresso campo e la brandizzazione delle colonne e dei gradini.