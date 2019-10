Palio delle Felsinarie all'Ippodromo: trionfa il Quartiere San Donato

Un'assolata domenica ha regalato note di tecnica ippica cristallina e passione popolare in occasione del 16° Palio Dei Quartieri e del 13 Palio dei Comuni, tradizionali sfide che vedevano impegnati i rappresentanti delle comunità cittadine e delle realtà della Città metropolitana bolognese.

Subito una sorpresa nella kermesse riservata ai Quartieri, con il forfait di Sachs Del Ronco in rappresentanza del Quartiere Savena, mentre allo stacco la rottura di Ussaro Egral ha privato di ogni chance Santo Stefano. Dopo una breve scaramuccia con l’alfiere del San Vitale, Solimano, la portacolori del Quartiere San Donato, Vienrose, ha condotto le danze sciorinando parziali mozzafiato che irretivano le ambizioni di molti, tra cui quelli di un’arrembante Ushuaia Bi, che con un gran volo accendeva gli entusiasmi del Navile, per poi adeguarsi al gran ritmo della leader che in retta staccava e vinceva in 1.14.9 , mentre il carneade Vancouver Ongi conquistava un insperato terzo gradino del podio.

Sventolio di bandiere alla consegna del drappo al giustamente orgoglioso Presidente del Quartiere vincitore, Simone Borsari, poi spazio in pista ai dieci cavalli rappresentanti altrettanti Comuni. Ritiro di Unabomber Cup e conseguente delusione per San Benedetto Val di Sambro, mentre all’epilogo della sfida i cittadini di Ozzano, ormai sicuri della vittoria del loro Un De Bay, restavano beffati da Saira che, ben interpretata da Maurizio Cheli, in un siderale 1.15.6 strappava loro il vessillo per consegnarlo ad Anzola Emilia, località non lontana dal capoluogo felsineo, sede per quasi un secolo dell’Allevamento Orsi Mangelli, fucina di campioni del trotto italiano; Radesnka D’Aghi giungeva al terzo posto, non senza recriminazioni da parte dell'Unione dell’Appennino Bolognese.