Piazza Trento e Trieste: aperto nuovo supermercato "Pam Local"

Un nuovo supermarket a misura di centro storico in città: ha aperto oggi in Piazza Trento e Trieste il decimo store cittadino della catena Pam. Bologna è stata la prima in Italia a sperimentare ed apprezzare il format local e ora arriva anche questo nuovo punto vendita aperto 7 giorni su 7.

Aperto tutta la settimana dalle 8:00 alle 22:00, lo store dà lavoro a una decina di persone sotto i 26 anni.

"Il negozio propone dunque un’ampia scelta di piatti pronti – spiegano da Pam - di confezioni monoporzione -per risparmiare e ridurre gli sprechi -, ma anche tanti prodotti da agricoltura biologica – sono 250 le referenze della linea Bio Pam Panorama-, etnici, integrali, per vegetariani e per vegani. Chi soffre di intolleranze alimentari può scegliere tra le oltre 100 referenze della linea free from Semplici e Buoni Pam Panorama, ma sono molte anche le soluzioni per gli amanti dei prodotti gourmet e delle eccellenze locali DOP e IGP, tra cui spiccano gli articoli della linea i Tesori Pam Panorama. Una grande attenzione è riservata, come sempre, alla qualità dei prodotti freschi.

“A distanza di pochi anni dall’introduzione del format, Bologna è di nuovo protagonista: festeggiamo infatti il nostro decimo punto vendita in città, che porta l’innovativo modello di spesa di Pam local anche nel quartiere di Santo Stefano, dove ci impegneremo quotidianamente per affermarci come punto di riferimento e presenza di qualità. La nostra priorità è infatti quella di offrire un servizio di alto livello che, nel rispetto delle esigenze dei residenti, promuova una crescita in sintonia con le altre realtà commerciali del quartiere” commenta Andrea Zoratti, Direttore Divisione di Prossimità Pam Panorama. “Attualmente sono oltre 70 i punti vendita local in Italia e il nostro obiettivo per il 2018 è di renderne la presenza ancora più capillare, arrivando a quota 100 entro la fine dell’anno”.