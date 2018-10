La panchina alla fermata del bus è rotta e tagliente, bimbo ferito alla gamba

Un bambino di 9 anni si è ferito alla gamba a causa di una panchina del bus danneggiata e quindi tagliente. E' successo l'altra sera in via Emilia, alla fermata Arno. A riportare la notizia è l'emittente E'Tv.

Sul posto dopo pochi minuti è arrivata un'ambulanza che poi ha medicato il bambino. La madre, insieme alla vittma con i fratellini e preente al momento della disavventura, ha raccontato di come il bambino sia scattato in piedi non appena sedutosi. La Polizia ha poi verificato come effettivamente il bordo della panchina fosse usurato al punto di aver formato una apertura nella superficie, tagliente allo stesso modo di una scatoletta per alimenti. Per il bimbo nessuna conseguenza pesante -a parte il tanto spavento e la ferita fastidiosa- ma il taglio avrebbe potuto essere più profondo e minacciare le arterie della gamba.

Nelle ore successive, dopo che la panchina in questione era stata transennata e sigillata, sono arrivati i tecnici di manutenzione per rimuovere l'arredo dalla fermata del bus. Sono in corso verifiche per capire se si tratti di un difetto individuale della panchina oppure un errore di progettazione, fatto che renderebbe necessaria la rimozione di tutte le sedute presenti alle fermate urbane.