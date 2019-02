Marzabotto: "Panchine a forma di bare nel centro storico", scoppia la polemica

Le panchine installate nel centro storico di Marzabotto sono diventate un vero e proprio "caso". Sotto accusa la forma delle sedute, paragonate da gran parte dei cittadini a vere e proprie bare: sia per colore che per struttura. La loro collocazione rientra in un progetto più ampio di riqualificazione del centro, per il quale il Comune è riuscito a ottenere poco più di 1 milione di euro: denaro con il quale è stata rifatta anche la pavimentazione di alcune zone, e a breve saranno installate fioriere e fontanelle.

Tra i primi a puntare il dito Morris Battistini, capogruppo della lista civica "Uniti per cambiare Marzabotto" in quota Forza Italia: "Siamo interdetti, allibiti - spiega a BolognaToday - le panchine sembrano delle bare, ma non è solo questo. Non è solo la forma, ma anche la decisione del materiale utilizzato. Un anno fa in commissione ci eravamo opposti al progetto, ma non siamo stati ascoltati e questo è il risultato. Hanno collocato delle sedute che oltre a far sembrare il centro un cimitero, sono fatte in corten. Nulla di strano, se non fosse che siamo in Appennino, quindi saranno gelate in inverno e bollenti d'estate. Inoltre, su ogni panchina è stata posizionata una seduta in legno monoposto, solo una persona può sedersi. Senza contare che per come sono state posizionate i cittadini che si soffermeranno saranno uno di spalle all'altro, quindi non può esserci neanche interazione. Ora attendiamo le fioriere, per capire l'aspetto finale, anche se sembra già tutto molto chiaro".

La polemica sulle panchine si è infiammata soprattutto sui social. In tanti vedono delle bare, ma c'è anche chi le osserva come un progetto "futurista". Il Comune intanto, attraverso un post sulla pagina istituzionale Facebook pubblicato l'altro ieri, spiega: "È in fase di completamento l'installazione dell'arredo urbano del Capoluogo, pensato insieme agli architetti per riprendere le cromaticità della Casa della Cultura e della Memoria - si legge - Sono state installate oggi le panchine, il cui materiale è trattato specificamente per essere usato come seduta. Entro la primavera verranno terminate le aiuole, aggiunte alcune fioriere, definita la collocazione dei paletti e di altri complementi d'arredo. Inoltre nelle prossime settimane saranno realizzati anche gli interventi sull'illuminazione pubblica e implementato l'impianto di videosorveglianza delle zone del centro, per migliorarne la fruibilità in sicurezza".