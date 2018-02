VIDEO| Il panino sospeso: solidarietà dal basso per combattere mafia e povertà

Da 'Il Panino' in via Galliera si può comprare un panino sospeso per chi ne ha bisogno

Gli scontrini 'sospesi' sono appesi su una lavagna all'ingresso del locale. 'Il piano è quello di raccogliere una trentina di panini - spiega uno dei titolari, Raffaele Marseglia - e consegnarli a 'Piazza grande' che li distribuirà. E così di volta in volta riempiamo la bacheca e li spediamo. Ma se entra qualcuno e vuole un panino - aggiunge - stacchiamo uno scontrino e glielo offriamo'.