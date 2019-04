Turni di notte in stazione, parcheggi rosa per le lavoratrici

Posti auto riservati alle lavoratrici della stazione a Bologna che fanno i turni di notte. Sono nove i 'parcheggi rosa' a pochi passi dall'ingresso ovest della stazione, inaugurati dalla presidente del comitato Pari opportunità Emilia-Romagna del gruppo Ferrovie dello Stato, Linda Guzzinati, insieme al direttore di produzione della Rete ferroviaria italiana, Vincenzo Cefaliello, dalla presidente del comitato Pari opportunità nazionale del gruppo Fs, Francesca Ciuffini e dalla consigliera di Parita' della Regione Emilia-Romagna, Sonia Alvisi.

I parcheggi sorgono in un'area ben illuminata e frequentata 24 ore su 24, e eviterà alle lavoratrici in turno dalle 22 alle 5 di mattina di percorrere gli 800 metri, dieci minuti a piedi, che le dividono dal posto di lavoro al parcheggio principale. "Questa buona pratica è il risultato di un percorso di ascolto e condivisione che ha visto soggetti diversi lavorare insieme per un obiettivo importante", spiega Alvisi. Un esempio "di sensibilità partito dall'Emilia-Romagna che ci auguriamo possa presto estendersi ad altre regioni", aggiunge in conclusione la consigliera. (Saf/ Dire)