Parcheggiatori abusivi: fioccano le multe, ma nessuno le paga

250 multe ai parcheggiatori abusivi elevato nel 2017, ma nessuno le paga ed è impossibile "procedere alla riscossione coattiva a causa della totale insolvibilità di questi soggetti". Lo ammette l'assessore alla Sicurezza Alberto Aitini, rispondendo a una domanda di attualità della consigliera comunale della Lega Nord, Francesca Scarano.

Le zone più battute l'ospedale Maggiore e l'Europauditorium in zoba fiera: "Il numero di controlli complessivamente effettuati dalla Polizia municipale è sempre stato rilevante: circa 700 lo scorso anno, con applicazione di 250 sanzioni", spiega Aitini, ma "con la repressione non sempre si ottengono risultati soddisfacenti, poichè la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada per questo tipo di comportamento illecito è di natura esclusivamente pecuniaria e pertanto l'applicazione della sanzione a soggetti per lo più nullatenenti può non risultare particolarmente incisiva".

Aitini insiste sulla "prevenzione esercitata tramite l'impiego di personale della Polizia municipale con funzione dissuasiva", aggiunge. Nello specifico, assicura Aitini, "l'intera area fieristica" sarebbe quindi sotto controllo "e gli interventi vengono intensificati in occasione di tutti gli eventi che richiamano una particolare affluenza di pubblico" quando "il numero delle pattuglie nella zona viene incrementato e vengono predisposti servizi specifici anche impegnando personale in abiti civili" e conclude "questa amministrazione e la Polizia municipale guarderanno con sempre più attenzione e attueranno sempre più controlli su questo fenomeno e in particolare sulla zona della Fiera". (dire)