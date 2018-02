Parcheggio ospedale Maggiore: arrivano le sbarre anti-abusivi

"Sarà automatizzato, con sbarre agli accessi e, all'interno dell'ospedale Maggiore, delle macchinette per pagare la sosta al momento di andarsene" entro la fine di agosto o i primi giorni di settembre. Lo assicura l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini durante un presidio contro i parcheggiatori abusivi organizzato da "Insieme Bologna". In attesa dell'installazione delle sbarre, chiederà a Tper e all'assessore alla Mobilità Irene Priolo "di fare in modo che gli accertatori della sosta di Tper, che passano qui quotidianamente, si fermino più a lungo per fare da deterrente nei confronti degli abusivi" poichè "anche se la Polizia municipale interviene costantemente, multando e sequestrando i soldi che incassano, queste persone non si possono allontanare facilmente, visto che sono cittadini dell'Unione europea".

Un altro possibile deterrente, aggiunge Aitini, "potrebbe essere l'applicazione del mini-daspo, anche se certamente non risolverebbe del tutto il problema: è una possibilità che stiamo studiando per piazza dei Martiri, e ora chiederò agli uffici di verificare se sia applicabile anche qui". (dire)