Parcheggia in Piazza S. Francesco: 'spericolato' automobilista preso dalla PM

La Polizia Municipale di Bologna ha rintracciato e fermato il conducente della Bmw che, vestito con abiti stravaganti, aveva effettuato spericolate manovre in luoghi affollati e frequentati, tra i quali piazza San Francesco.

Dopo l'attività di indagine, lo spericolato autista è stato fermato, grazie anche al supporto di una pattuglia dei Carabinieri, davanti a un pub in zona Navile, questa volta appiedato.

Bolognese, 45 anni, era già stato intercettato dagli agenti che non erano riusciti a fermarlo perché dopo che più volte era sfuggito ai controlli allontanandosi a tutta velocità.

L’uomo è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio mentre il veicolo si trova nella depositeria comunale. La posizione dell'uomo è al vaglio della Polizia Municipale per procedere nei suoi confronti per le violazioni commesse in questi giorni.