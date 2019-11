Rastignano, vandali al parcheggio: "Usano gli estintori per divertirsi ai danni delle auto"

Vandali al parcheggio interrato di Rastignano, in via Andrea Costa. A segnalarlo, dopo aver raccolto diverse lamentele da parte dei cittadini e usufruitori del servizio, il consigliere comunale di Pianoro Luca Vecchiettini, Lega. Non sarebbe la prima volta che un gruppo di giovanissimi si intrufola nella struttura utilizzando gli estintori come fossero bombolette.

"Ieri sera, su segnalazione di alcuni cittadini, ho verificato la situazione al parcheggio interrato di Rastignano, dove, per almeno due volte nell'ultimo mese, un gruppo di ragazzini si è divertito a spruzzare dovunque il contenuto degli estintori - scrive Vecchiettini su Facebook - Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati, anche perché oltre ad aver arrecato un danno alla collettività e ai proprietari delle auto che dovranno pagare per farle ripulire, hanno anche messo a repentaglio la sicurezza pubblica, azzerando il sistema per intervenire rapidamente in caso di incendio".

"Farò un'interrogazione al prossimo Consiglio comunale per chiedere all'Amministrazione se le telecamere fossero in funzione e se intendano prendere provvedimenti per evitare che questi episodi si ripetano nuovamente" conclude il consigliere.