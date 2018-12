Fine lavori dopo vandalismi: il parcheggio di via Ronzani riapre

"Terminati in anticipo i lavori urgenti di manutenzione cominciati lunedì 17 dicembre. Il parcheggio pubblico coperto sotto Galleria Ronzani (accesso da via della Chiusa) è riaperto da oggi, mercoledì 19 dicembre". Lo rende noto il Comune di Casalecchio.

Il parcheggio era stato fatto oggetto di atti di vandalismo a metà agosto, rendendo inservibili 10 estintori e imbrattando i locali con la schiuma.

Il Comune aveva sporto denuncia, l'area è sottoposta a videosorveglianza e le indagini delle forze dell'ordine sono in corso: "Non appena individuati i colpevoli, è intenzione dell'Amministrazione comunale costituirsi parte civile per ottenere il rimborso dei danni", fa sapere il Comune.