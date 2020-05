Parchi aperti, il punto di Aitini: "Tutto bene, ma importante rispettare distanze"

“I primi giorni di riapertura dei parchi sono stati positivi". E' serafico l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini nel rispondere a una domada in question time da parte del consigliere 5S Marco PIazza.

Sebbene in linea di massima il voto sia positivo rimangono però alcune spigolature da regolare. "I nostri cittadini hanno in linea di massima rispettato le regole che sono in vigore attualmente, in particolare rispetto al distanziamento interpersonale e rispetto al divieto di assembramento. È chiaro che non tutti l’hanno fatto e per questo i controlli sono molto importanti".

Aitini si riferisce alle partite 'clandestine' di pallacanestro, fiore all'occhiello dei parchi bolognesi in tempi pre-emergenza, ora tra i divieti più stringenti nella fase due dell'epidemia da coronavirus.

"Ci siamo resi conto fin dal primo giorno che c’era un utilizzo improprio e abbiamo preso una decisione di smontare temporaneamente i canestri che, chiaramente, verranno rimontati appena l’emergenza sarà superate e non appena ci saranno nuove regole di convivenza all’interno dei parchi" precisa l'assessore, che aggiunge: "Il pericolo è che ci si dimentichi troppo presto di quanto abbiamo vissuto in queste settimane". E quindi "I controlli non potranno mai bastare se non c’è responsabilità dei cittadini nel rispettare le regole che ci sono e quindi mi permetto, per l’ennesima volta, di fare un richiamo, visto che siamo appunto in vista del week end, proprio al rispetto delle regole che ci sono, per non mettere a rischio la propria salute e la salute degli altri”.

