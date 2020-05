Riapertura aree giochi nei parchi, Merola dice no: "Priorità è sicurezza, in particolare dei nostri bambini"

Bologna prende tempo sulla riapertura delle aree giochi nei parchi e giardini pubblici, prevista dal Dpcm del 17 maggio 2020 e subordinata all’applicazione delle corrispondenti linee guida allegate al decreto.

Lo fa sapere il Sindaco di Bologna Virginio Merola spiegando: “La nostra priorità è garantire la sicurezza e la salute a tutti i cittadini, in particolare ai nostri bambini. Non è possibile, considerando anche il poco anticipo, applicare le linee guida contenute nel Dpcm, e cioè garantire ‘una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro’. "

Insomma sono mancati tempo e risorse per farsi trovare pronti sotto le Due Torri: "Siamo in attesa - chiarisce il primo cittadino - di ulteriori chiarimenti da parte del Governo perché i Comuni, per applicare queste indicazioni, hanno bisogno di tempo, organizzazione e risorse. Basti pensare che nella nostra città i giochi sono circa 1.250. Per queste ragioni, in attesa dei chiarimenti, nei parchi e nei giardini pubblici della città di Bologna le aree giochi non riapriranno”.

