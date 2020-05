Coronavirus, aree giochi chiuse fino all'8 giugno ma dal 1° riaprono impianti sportivi

A Bologna è prorogato fino a lunedì 8 giugno compreso il divieto temporaneo di utilizzare le aree giochi interne a parchi, giardini comunali e spazi pubblici. Il divieto era già in vigore e sarà prorogato in attesa dei chiarimenti governativi sulle linee guida allegate all’ultimo Dpcm, chiarimenti richiesti a fronte della difficoltà da parte di molti Comuni di applicare le indicazioni del Governo sulle aree giochi per garantire il contenimento del contagio.

L’ulteriore ordinanza non rinnova invece il divieto di utilizzare gli impianti sportivi a libera fruzione non custoditi all’interno dei parchi e giardini pubblici, fatto salvo il divieto di assembramenti, che resta valido ovunque secondo le disposizioni contenute nel Dpcm in vigore. Chi non rispetta l’ordinanza rischia la sanzione amministrativa prevista dal decreto “Cura Italia”, convertito in legge il 22 maggio 2020, che va da 400 a mille euro.

Palestre e piscine comunali

Il Comune di Bologna ha disposto la possibilità di riprendere da lunedì 1 giugno 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso gli impianti sportivi comunali (palestre e piscine) nel rispetto delle linee guida nazionali, dei protocolli della Regione Emilia-Romagna e delle indicazioni elaborate dalla commissione Sport all'interno del Tavolo Metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

