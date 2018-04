Cucciolo conteso al parco: tenta di prendere il cane dalle loro braccia

Ieri pomeriggio uno strano caso al Parco 11 Settembre, fra via Azzo Gardino e via Riva di Reno. Alle 15.30 un ragazzo descritto come nordafricano ha avvicinato una coppia di giovani chiedendo loro di tenergli per un pochino il cucciolo che aveva con sè.

L'animale, molto piccolo e molto simile a un pitbull, è stato custodito dai ragazzi per oltre un'ora: ancora nulla però del proprietario. Al suo posto si è presentato un secondo uomo, sempre di origini nordafricane, che ha chiesto indietro il cagnolino. I due gli hanno detto chiaramente che non glielo avrebbero dato perchè non era lo stesso uomo che lo aveva affidato loro e lui ha insistito per poi tentare di sottrarre il cucciolo dalle loro braccia strappandoglielo.

La coppia riesce e riprenderlo e poi i due fuggono. Decidono di andare in Questura a denunciare l'accaduto e a quel punto la Polizia, dopo aver notificato i fatti, porta il cucciolo al canile di Trebbo di Reno.

"Il cagnolino non è provvisto di microchip - spiegano dalla struttura - è una femmina e sta bene. E' davvero molto piccola e sembra molto simile a un cucciolo di pitbull, forse sarebbedovuta rimanere un po' più con la mamma, ma è comunque in buona salute".