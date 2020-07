Attaccato da un cinghiale a Parco dei Cedri: "Ho usato la bici per difendermi"

Paura nella pomeriggio di ieri, 14 luglio, per un 43enne bolognese, attaccato da un cinghiale a Parco dei Cedri, l'area verde tra Bologna e San Lazzaro di Savena.

"Era un animale di grandi dimensioni - ha raccontato l'uomo a Bologna Today - alle 16 circa stavo facendo un giro in bicicletta sul Lungoasavena, mi sono e fermato, l'ho visto e sbucare e correre come impazzito verso di me, quando mi ha raggiunto ho avuto l'istinto di usare la bicicletta a mò di scudo, a quel punto ha cambiato direzione e si è diretto velocemente verso un'area piena di persone, alcune con i loro cani".

A quel punto: "Quando mi sono ripreso dallo spavento, ho chiamato la Polizia, mi hanno detto che la competenza era dei Carabinieri, i quali, a loro volta, mi hanno indirizzato verso la Polizia Locale di San Lazzaro, l'ho chiamata più volte, ma non ha risposto nessuno, in pratica per ora non è stata fatta alcuna segnalazione, mi sembra davvero assurdo".

Il timore dello sfortunato ciclista è che possa aver attaccato o anche solo spaventato altre persone: "Spero che nessuno si sia fatto male, il cinghiale era molto aggressivo, ma è assurdo che da parte delle forze dell'ordine ci si rimpalli le competenze di fronte a un simile pericolo".

Solo tra il 2017 e il 2018 ella provincia di Bologna sono stati abbattuti 7.867 cinghiali, tra caccia e controllo autorizzato, 28.013 in tutta la regione (dati: Regione Emilia-Romagna). Attualmente nella provincia di Bologna è aperta la caccia di selezione al cinghiale e al capriolo.