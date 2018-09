Rissa a suon di bastonate al Parco Kolletzek: lite per l'apprezzamento a una donna

Erano le 22.25 di ieri sera quando la Polizia ha ricevuto la prima segnalazione: una rissa in corso in via Zanardi. All'arrivo della volante però i protagonisti dell'episodio descritto da alcuni testimoni se l'erano evidentemente data a gambe allontanandosi, a detta di chi ha assistito alla scena, in direzioni diverse.

Parco Francesco Kolletzek: la discussione si sposta e si viene alle mani

Venti minuti dopo una segnalazione analoga, sempre in zona: stavolta siamo all'interno del Parco Francesco Kolletzek, luogo che viene immediatamente raggiunto dai poliziotti, sulle tracce degli individui descritti ma fino a poco prima irrintracciabili: ed ecco che qui due soggetti con del sangue sul volto (codice uno per entrambi) disponibili a descrivere i fatti.

A detta dei due, entrambi moldavi di 37 e 38 anni, in via Zanardi avevano notato una donna che stava mangiando qualcosa avevano attaccato bottone con una scusa. All'arrivo del marito però era stato subito evidente che i complimenti non erano graditi e da qui era nata una colluttazione (e uno schiaffo) che aveva coinvolto anche degli amici dell'uomo ingelosito. Gli animi si placano, ma poco dopo la scena si sposta al Parco Killetzek dove le due fazioni tornano a scontrarsi, stavolta fisicamente e con la comparsa di 5/6 bastoni, gli stessi con i quali sarebbero stati colpiti i due sentiti dalla Polizia.

Effetti personali persi del parcheggio: identificate le altre persone coinvolte

E' stato poi grazie al ritrovamento da parte dei poliziotti di alcuni oggetti personali che si è arrivati a identificare anche gli altri coinvolti: grazie ai documenti contenuti in un portafogli (uomo nato in Romania nel 1993 e donna del '92) e a un mazzo di chiavi dell'auto si è arrivati a fermare una coppia che sedeva all'interno di una macchina parcheggiata davanti al parco. Dentro la donna oggetto degli apprezzamenti e il marito, i quali hanno anch'essi dato la loro versione dei fatti.

La questione si è conclusa con una denuncia per lesioni aggravate in concorso con ignoti per il marito e dei provvedimenti in arrivo anche per gli altri due uomini coinvolti.