Ruba al supermercato, poi picchia un passante: due denunce in poche ore per un 20enne

E' finita con una doppia denuncia la giornata turbolenta di un cittadino gambiano 20enne, che ieri, 6 febbraio, è stato fermato due volte in poche ore dalla polizia.

Alle 14, la responsabile del supermercato Coop di via Oberdan ha chiamato il 113 per il furto di una borraccia, per il quale il 20enne è stato denunciato a piede libero e rilasciato.

Dopo poche ore, intorno alle 18, gli stessi agenti delle volanti sono stati inviati vicino al parco della Montagnola, dove un cittadino armeno di 32 anni era stato preso a calci senza motivo ed era caduto a terra. L'aggressore, riconosciuto immediatamente dagli agenti, era ancora il 20enne fermato poco prima al supermercato di via Oberdan. Il giovane è stato quindi portato in questura, nuovamente, e denunciato (ancora), questa volta per percosse. La vittima, lievemente contusa, è stata invece medicata dal personale del 118.

La giornata per il 20enne denunciato si è conclusa con una richiesta di aiuto. Durante un colloquio con i poliziotti, infatti, ha raccontato di avere dei problemi e di volersi sottoporre a una visita psicologica.