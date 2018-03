Droga, blitz interforze in Montagnola: chiusi tutti gli accessi

Polizia, Carabinieri, Vigili, cinofili e persino la Guardia di Finanza per un'operazione interforze nel parco della Montagnola. Obiettivo, dare un segnale forte contro lo spaccio di stupefacenti.



Dalle 15, il Parco è rimasto chiuso e una ottantina tra agenti e militari hanno bloccato gli ingressi e identificato numerose persone. A tenere gli occhi sul parco, anche un elicottero.

L'intervento è stato deciso alcuni giorni fa in Prefettura nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sarebbero state fermate per accertamenti circa 40 persone, mentre nascoste in vari punti del parco sarebbero stati rinvenuti circa 350 grammi di stupefacenti.