Forzano la porta-finestra: ripuliscono l'abitazione mentre la famiglia dorme

Un furto in abitazione da 50mila euro è andato a segno nella notte tra venerdì e sabato, in zona Parco Nord. I ladri questa volta si sono introdotti nottetempo mentre una intera famiglia di quattro persone in una villetta dormiva nei locali superiori. E' stato il padre ad accorgersi dell'avvenuta effrazione, notando una delle porte-finestra sul retro forzata, al piano terra.

Dopo l'arrivo della Polizia il bilancio è di diversi orologi di marca asportati, assieme a contanti, gioielli e anche il fuoristrada parcheggiato nelle pertinenze dell'abitazione. Sull'episodio continuano le indagini: la casa non è dotata di allarme, ed è escluso che la famiglia possa essere stata narcotizzata.

Il furto si colloca a breve distanza temporale da un altro furto, sempre in abitazione, che ha interessato il play della Virtus basket Oliver Lafayette: un episodio che, seppur non escplicitamente citato dal coach Ramagli, avrebbe fatto sentire i suoi effetti pure nello scontro diretto contro Torino.