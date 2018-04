VIDEO| Giornata mondiale Parkinson, cos'è e come si combatte la malattia neurodegenerativa

Siamo andati all'Istituto delle scienze neurologiche di Bologna dove si cura e si fa ricerca sul Parkinson

La malattia di Parkinson è una delle malattie neurologiche degenerative più diffuse. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati 15 mila nuovi casi, di cui almeno 1000 in soggetti con età inferiore ai 45 anni. Si calcola che in Emilia-Romagna ci siano 18 mila persone con malattia di Parkinson.

L'ISNB ha avviato il ParkLink Bologna, un progetto di monitoraggio dei pazienti che mira a studiare la malattia nel suo complesso. I pazienti che danno il consenso a partecipare allo studio, sono seguiti nel tempo su ogni aspetto della patologia, dal consumo dei farmaci, agli eventuali ricoveri, fino all’insorgenza di eventuali altri problemi di salute.

Ciò consente la realizzazione di uno studio epidemiologico e di costruire, quindi, un registro per monitorare l’evoluzione della malattia e comprenderne meglio le fasi.