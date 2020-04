L’ostetrica positiva, l’isolamento cautelativo a fine gravidanza, i sintomi: “Ho temuto, ma poi la gioia più grande”

Francesca e Bianca oggi stanno benissimo, ma per questa neo-mamma partorire in piena emergenza da Coronavirus non è stato facile: "A fine marzo -racconta la nel mamma -non si sapevano ancora tante cose che oggi conosciamo e il momento più brutto è stata l'attesa del mio tampone, che poi è risultato negativo. Ma io e il mio compagno eravamo influenzati e l'atmosfera tesa a ogni colpo di tosse.

Oggi i nonni non hanno ancora visto la loro nipotina, se non in video. Resta comunque un'esperienza meravigliosa e indimenticabile: le donne che stanno per diventare mamme devono concentrarsi solo questo".