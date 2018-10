Pasquale scomparso da giorni, la mamma: 'L'ultima telefonata da Bologna'

Si chiama Pasquale Andrea Leonardo, ha 31 anni ed è di Reggio Calabira. La famiglia non ha più sue notizie dal 15 ottobre: "Aveva alcune faccende da sistemare quindi è partito e si è spostato a Como, Milano centrale, Bergamo - ha detto la mamma Rosaria a Bologna Today - l'ultima volta che l'ho sentito al telefono, il 15 ottobre, era a Bologna, forse nei pressi della stazione, poi avrebbe dovuto far ritorno a casa, ma qui non è arrivato, così abbiamo presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri".

I familiari hanno lanciato anche un appello su Facebook: Pasquale non ha né denaro né telefono, forse gli sono stati rubati? Pasquale in questo periodo è un po' giù: "Aveva qualche problema a trovare lavoro, non sapeva bene cosa fare e come muoversi, era un po' smarrito, ma non mi è sembrato nulla di grave, a questo punto però non so più cosa pensare", dice Rosaria e tramite Bologna Today vuole lanciare un appello: "Spero che in qualche modo gli arrivi. Rientra a casa o fatti sentire in qualche modo per farci sapere se stai bene".

Pasquale è alto cm 1,63, moro e magro potrebbe portare una borsa a tracolla color marrone. Chi lo vedesse o ricorda di averlo incontrato può contattare l forze dell'ordine o il numero 347 5280139.