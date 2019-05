'Passaggio a Nord Ovest: Alberto Angela alla scoperta dei canali di Bologna

Un aspetto poco conosciuto di Bologna i canali che alimentavano i mulini utilizzati per l'agricoltura e i telai per i filati di seta, che da Bologna venivano esportati in tutta Europa.

Appuntamento il 25 maggio alle 15 su Rai 1 con "Passaggio a nord ovest", il programma ideato e condotto da Alberto Angela che porterà i telespettatori a fare la conoscenza della città sotterranea.

Forse chi arriva a Bologna non sa che sta visitando un città d'acqua. Alla fine del del XII secolo, vennero realizzate due opere idrauliche, che portarono acqua in una città che non ne aveva: due canali scavati fino al centro cittadino, per oltre 27 chilometri complessivi, e derivati dal fiume Savena a est e dal Reno a ovest. L'energia idraulica potè muovere così centinaia di pale che alimentavano mulini da seta, pille da riso e molte altre manifatture. Il sistema bolognese era originale grazie all'idea di collocare i mulini non direttamente sui canali, ma sulle tante derivazioni create per mezzo di chiaviche.