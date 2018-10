Passante, vertice tra Autostrade e ministero: 'Valutare alternative'

Si è tenuta oggi una riunione tra i tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i dirigenti di Autostrade per l'Italia, "chiamati a fornire tutti i dati a disposizione per un'eventuale soluzione alternativa al Passante di Mezzo di Bologna".

Lo rende noto il ministero in un comunicato. "I tecnici di Aspi hanno lasciato la documentazione in loro possesso sull'infrastruttura, dossier che verrà integrato nei prossimi giorni con ulteriori dati non disponibili al momento dell'incontro", specifica ancora il ministero i cui tecnici "utilizzeranno le informazioni per verificare ipotesi di realizzazione di soluzioni con un indice costi-benefici migliore di quelle precedentemente ipotizzate".

E' da quando il governo gialloverde si è insediato che il dossier sull'allargamento di tangenziale e autostrada nel tratto urbano è ritornato di fatto ai blocchi di partenza. Nel merito si è consumato uno scontro al calor bianco tra il governatore della Regione Bonaccini e il plenipotenziario del M5S Massimo Bugani: mentre il primo vuole proseguire con l'opera di allargamento in sede, il secondo aveva avanzato nei mesi scorsi la proposta di una banalizzazione totale del tratto della A14 da San Lazzaro a Casalecchio, mentre Forza Italia e Lega spingono per una galleria sotterranea ai colli che andrebbe a collegare gli estremi del nodo stradale con il Passante Sud.