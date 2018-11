Passante, la Regione: 'Autostrade ci dà ragione, andare avanti con progetto originale'

La Regione Emilia-Romagna ha ricevuto e studiato le nuove documentazioni fornite da Autostrade sulle possibili alternative Passante di Bologna. E ora torna a chiedere un incontro al ministero della Infrastrutture per andare avanti con l'opera.

"Nei giorni scorsi- afferma in una nota l'assessore regionale ai Trasporti e infrastrutture Raffaele Donini- abbiamo ricevuto lo studio svolto da società Autostrade, su richiesta del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in merito a eventuali alternative al progetto di Passante metropolitano di Bologna. Dopo un'attenta valutazione del materiale e dopo avervi trovato solide ragioni di conferma, sul piano tecnico e strategico, del progetto del Passante metropolitano di Bologna, riteniamo ora urgente riprendere il confronto istituzionale fra ministero dei Trasporti, Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e la stessa società Autostrade".

L'esame dello studio ha insomma confermato agli occhi della Regione di Stefano Bonaccini che il Passante resta la soluzione migliore. "Siamo certi- prosegue l'assessore- che ci siano tutti gli elementi per procedere alla realizzazione di una infrastruttura da molto tempo attesa e ogni giorno sempre più necessaria per Bologna e per l'Italia". Quindi ora Il ministro Danilo Toninelli "ci convochi al più presto, così come ci aveva garantito nell'incontro del 24 ottobre, quando al ministero avevano chiesto poche settimane per visionare le carte e l'impegno assunto era stato quello di rivederci in tempi brevi per riprendere il confronto proprio alla luce della documentazione che avrebbero acquisito". (Bil/ Dire)