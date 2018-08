Passante, Merola: 'Governo di incompetenti e arroganti, ci faremo rispettare'

Il Sindaco Virginio Merola con l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Emilia -Romagna Raffaele Donini, il consigliere delegato per la Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna Marco Monesi hanno fatto il punto sul Passante di Bologna.

L’iniziativa è stata presa dopo le anticipazioni di stampa secondo le quali la Conferenza dei servizi convocata per il 13 settembre verrebbe rinviata e il Ministero delle Infrastrutture starebbe studiando soluzioni alternative - la terza corsia dinamica - al progetto definitivo che ha passato positivamente il vaglio della Valutazione d’impatto ambientale. All’incontro hanno partecipato anche le assessore del Comune di Bologna a Urbanistica e Politiche per la mobilità, Valentina Orioli e Irene Priolo.

"È ora di finirla con un Governo di incompetenti e arroganti che non conoscono le regole della democrazia. Ci faremo rispettare in nome dei cittadini e in nome degli investimenti che siamo riusciti a ottenere per questa citta' e per questo paese", afferma Merola.

"Basta balle. Vogliamo un incontro col Governo per capire quali sono le sue reali intenzioni sul passante. Lo pretendiamo, poi ci opporremo a eventuali improvvisazioni e porteremo argomenti di merito". E se il Governo sfugge, "coinvolgeremo le associazioni economiche e i sindacati che con noi hanno firmato intese e che chiedono investimenti e lavoro". E anche "i nostri parlamentari".

"Chiediamo al Governo di uscire dalla clandestinita'. In uno stato di diritto i principi di lealta' e trasparenza tra Istituzioni non sono derogabili. L'accordo sul progetto di potenziamento in sede e' stato sottoscritto da tutti e non e' accettabile che due attori dell'accordo in clandestinita' stiano provando a modificarne i contenuti senza coinvolgere le istituzioni locali", scandisce l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini.