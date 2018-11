Passante, Bonaccini: 'Bloccare allargamento autostrada-tangenziale? Da irresponsabili'

"Bloccare le opere già finanziate per l'allargamento del Passante autostradale e la tangenziale di Bologna è da irresponsabili". Così il presidente della regione Emilia Romagna su facebook. E spiega: "Promettere in cambio 74 milioni per il tram (un decimo delle risorse di cui sopra, peraltro già stanziato dal precedente governo) è ridicolo e offensivo". "Il Governo- conclude Bonaccini- venga a Bologna a metterci la faccia davanti ai cittadini e alle imprese. E spieghi a chi è quotidianamente fermo in colonna in tangenziale o in autostrada che può prendere il tram".

Sul tema si era espresso qualche giorno prima anche il leader 5 stelle e consigliere comunale Massimo Bugani, commentando che "A livello di trasporti pubblici Bologna è ferma al 1970" e che "le code in tangenziale ci sono per mancanza di alternative all'uso dell'auto negli spostamenti".