Passante, Bugani: 'Allargamento Tangenziale? Modifiche previste non si faranno'

Gli appelli degli industriali, a partire dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia, non hanno scalfito i propositi dei 5 stelle. Il Passante di Bologna non si fa, ribadisce oggi il capogruppo M5s in Comune Massimo Bugani, 'spalla' di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi.

"La posizione è sempre quella", conferma a chi lo interpella sulle richieste del presidente regionale Stefano Bonaccini. "Incontreremo, credo, Autostrade- aggiunge Bugani- bisognerà cercare di capire i bisogni e le scelte del Governo per quanto riguarda il rapporto con Autostrade.

Però sicuramente l'allargamento della tangenziale così com'era previsto non si farà". Ieri era stato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Michele Dell'Orco a replicare a Bonaccini: "Se ne faccia una ragione- aveva twittato- oggi la priorità è mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti e fare manutenzione. A partire dai ponti del Po". (Bil/ Dire)