Passante, Merola vs Bugani: 'Era favorevole, ora ha cambiato idea'

"Siamo di fronte a persone che continuano a fare campagna elettorale, mentre discutono se riescono a formare un Governo o meno". A dirlo è il sindaco Virginio Merola contestando l'iniziativa parlamentare per fermare il "Passante", e continua "andiamo avanti con la conferenza dei servizi, perchè non ho sentito proposte alternative di nessun tipo. Non vorrei che questa storia servisse, visto che ci sono elezioni in corso, a questi ragazzi per continuare a fare propaganda. Sanno benissimo che la conferenza dei servizi deve essere convocata per legge, nessuno può dire di no".

Quanto al capogruppo Massimo Bugani, torna ad incalzarlo Merola, prima era contro il Passante nord "fino al punto da dichiarare che era favorevole a lavorare sull'attuale tracciato, poi ha cambiato idea. Adesso è per non fare nulla, s'inventa che la priorità è il trasporto pubblico. Grazie, ci avevamo già pensato, abbiamo portato a casa tantissimi soldi per i progetti".

Il primo cittadino dunque pubblica sul suo profilo Facebook un video del 2015 nel quale proprio Bugani suggeriva che, come alternativa all'ipotesi del Passante nord, si poteva considerare l'allargamento in sede della tangenziale.