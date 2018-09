VIDEO| Stop Passante? Priolo: 'Ora non è più un problema di Bologna'

Se non si fa il passante come intende risolvere il problema della tangenziale di Bologna? L'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, dopo le dichiarazioni rilasciate due giorni fa da Massimo Bugani (M5s), ora chiede lumi al ministero dei Trasporti.

Il capogruppo 5 Stelle aveva ribadito il suo "no" al Passante aggiungendo che il progetto di allargamento della tangenziale "così com'era previsto non si farà". Ora Priolo chiede al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli come intende risolvere il problema della tangenziale, al netto dell'autostrada: "Si sta facendo molta confusione, si parla sempre di autostrada e non si parla quasi mai di tangenziale - rileva l'assessore - e in questo modo i cittadini non sanno che il nostro problema principale e fondamentale è la tangenziale".

E inoltre, l'assessore intende chiedere come il Governo "intende sbloccare le opere di adduzione, che tutti i territori stanno aspettando e che erano un risultato fondamentale: i due ponti sul Reno per noi sono strategici, l'uscita del Lazzaretto è strategica, la Lungosavena è strategica, l'Intermedia di Pianura è strategica e il nodo di Funo anche. Queste sono politiche che loro avevano detto di voler mandare avanti, queste sono le dichiarazioni".

"Perchè in questo momento siamo all'oscuro di tutto? La Conferenza dei servizi è stata rinviata e abbiamo bisogno di risolvere i problemi". Ma, manda a dire l'assessore, "a questo punto non è più un problema del Comune di Bologna, è il ministero che deve risolvere i problemi della città". (dire)

Passante, il progetto finale

È previsto l'ampliamento in sede del sistema tangenziale, dall’interconnessione dello svincolo 3 del "Ramo Verde" fino alla barriera di San Lazzaro, per uno sviluppo pari a 13,2 km mediante la realizzazione di una piattaforma a tre corsie per senso di marcia più quella d'emergenza sia per l’A14 che per le complanari (allargamento complessivo di soli 13 metri). Nel tratto a cavallo dell’interconnessione con l’A13, nello specifico tra lo svicolo 6 e lo svincolo 8, si prevede l’ampliamento a quattro corsie più emergenza delle complanari (allargamento complessivo di soli 20 metri). Si prevedono interventi di miglioramento degli svincoli mediante il potenziamento delle rampe e l’adeguamento delle intersezioni attraverso l'inserimento di rotatorie.

L'accordo prevede inoltre interventi di completamento della rete viaria a livello metropolitano: il potenziamento e completamento della Intermedia di Pianura con svincolo sull’A13; il lotto 3 dell’asse Lungo Savena; il Nodo di Funo: accessibilità a Interporto e Centergross; il secondo lotto del nodo di Rastignano (finanziato e realizzato nel Patto per Bologna); la Complanare Nord e il nuovo svincolo di Ponte Rizzoli.“