Passante, il comitato non va a Roma: "Venga Toninelli per un sopralluogo"

Il comitato contro il Passante di Bologna sbatte ancora una volta la porta in faccia ai 5 stelle. E annuncia di non avere alcuna intenzione di andare a Roma a incontrare i tecnici del ministero delle Infrastrutture. Piuttosto, i cittadini rinnovano l'invito al ministro Danilo Toninelli di fare un sopralluogo a Bologna, per rendersi conto della situazione. "Abbiamo gia' messo a disposizione del ministero e dei suoi tecnici l'ampia documentazione che abbiamo allegato al nostro ricorso al Tar- spiega il comitato- il tempo delle discussioni tecniche e' scaduto, e' arrivato quello delle scelte politiche".

Dunque, annunciano i cittadini, "non ci recheremo pertanto a Roma a incontrare i tecnici del ministero, ma ribadiamo l'invito al ministro Toninelli a venire a Bologna, precisamente sul ponte di San Donnino, in un giorno feriale e in ora di punta, dove potremo illustrargli in presa diretta i danni ambientali e sanitari che un'autostrada urbana e' in grado di provocare".

Per il nodo di Bologna, insiste il comitato, "ribadiamo la soluzione che abbiamo comunicato al ministro fin dallo scorso giugno". Ovvero, "convocare la conferenza dei servizi e dichiarare in quella sede la propria opposizione a qualunque progetto di allargamento dell'infrastruttura attuale", dopodiche' "riaprire la procedura di individuazione di una soluzione ottimale partendo da un concorso internazionale".

Questo, afferma il comitato, "e' il percorso che sosteniamo da tre anni e continueremo a sostenerlo fino a quando chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini non abbandonera' l'idea assurda di potenziare un'autostrada urbana a due passi dalle case di decine di migliaia di persone e a tre passi dal centro della citta'". (Dire)