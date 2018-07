Passante, tutto rinviato a dopo l'estate: ancora schermaglie tra Regione e M5S

Ora c'è la data. Il prossimo 13 settembre prenderà il via la Conferenza dei servizi sul progetto del Passante di Bologna. Ad annunciarlo è l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini: "Oggi siamo lieti di ricevere ciò che ci aspettavamo e che era nostro diritto ricevere: la convocazione per il 13 settembre 2018 della Conferenza dei servizi sul Passante autostradale metropolitano bolognese".

Per Donini si tratta di un "atto di correttezza istituzionale da parte del ministero delle Infrastrutture, che non possiamo che apprezzare". E aggiunge: "Si valutino con attenzione ulteriori possibili miglioramenti del progetto e mitigazioni ambientali, senza assecondare le velleità di coloro che per motivi esclusivamente politici vogliono tornare al punto di partenza, condannando i bolognesi ad affogare nel traffico", conclude Donini.

E se il governatore Stefano Bonaccini, il sindaco Virginio Merola e i rispettivi assessori alla Mobilità e Infrastrutture accolgono con evidente soddisfazione la convocazione della Conferenza dei servizi, Massimo Bugani (M5s) non si scompone: "E' la Conferenza il luogo in cui si deciderà tutto", commenta il capogruppo grillino a Palazzo D'Accursio. Vale a dire: l'avvio della Conferenza non vuol dire che l'opera verrà realizzata. Bugani raffredda gli entusiasmi. "La Conferenza andava convocata", commenta il capogruppo pentastellato: "E' la Conferenza il luogo in cui si deciderà tutto. Cosa esultano?". (Pam/ Dire)