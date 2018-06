Passante di mezzo: mascherine antismog al consiglio di quartiere | VIDEO

Una seduta congiunta richiesta dalle opposizioni per fare il punto sul progetto del 'Passante di mezzo', osteggiato in aula da numerosi cittadini dei comitati contro "l'opera anacronistica che ci avvelenerà".

E per questo motivo alcuni di loro, l'11 sera, indossavano una mascherina antismog anche quando l'assessora Priolo e il presidente di quartiere Ara cercavno, interrotti diverse volte, di spiegare l'impegno dell'amministrazione comunale con l'attuazione del piano della mobilità sostenibile. Secondo l'assessora il Passante non va considerato singolarmente ma nel complesso degli interventi come le linee del tram.