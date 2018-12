Passante, l'assessore Donini: 'Resistenza, resistenza, resistenza'

Il commento dell'assessore regionale ai trasporti, a margine di una conferenza stampa in viale Aldo Moro, sui fatti degli ultimi giorni riguardo al Passante di Bologna.

Dopo che il ministero dei Trasporti ha annunciato il 'suo' Passante, più leggero, scavalcando le istituzioni locali, il governatore Stefano Bonaccini non ha escluso il ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzione e il sindaco di Bologna Virginio Merola, secondo il quale ci sono "tutte le condizioni" per fare ricorso.

Il ricorso alla Corte Costituzionale? "Mi occupo di trasporti e non di ricorsi - ha commentato Donini - diciamo che qualche tema di legittimita' esiste, vedremo nei prossimi giorni. Nessun sviluppo, attendiamo".