Passante, prima firma del ministro per lo sblocco dell'opera

La ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato ieri sera una intesa per lo sblocco del Passante autostradale. Lo rende noto lo stesso dicastero dei trasporti, non fissando però ancora una data per l'avvio effettivo dei lavori. Il ministero però assicura che sarà "presto convocata la conferenza dei servizi che consentirà la prosecuzione delle attività di progettazione ed esecuzione dell'infrastruttura".

Entisiasta il commento del presidente della Regione Stefano Boniccini: " E' una notizia importante, attesa da tempo. La ministra De Micheli è stata di parola: aveva detto che questa settimana avrebbe sbloccato il Passante di Bologna e l'ha fatto. Questa è la collaborazione che serve con il Governo: discutere con i territori e dare seguito alle decisioni prese".

Sullo stesso tono il sindaco di Bologna Virginio Merola. "E' un'ottima notizia lungo il percorso per trasformare in realtà, grazie anche al nostro tenace impegno, il Passante di Bologna- afferma Merola- per noi adesso la partita continua con l'obiettivo di decidere, nella sede della Conferenza dei servizi, come utilizzare al meglio le economie derivanti dal progetto cosiddetto 'A evoluta' in ulteriori mitigazioni: alberi, verde urbano e barriere antirumore".