Passante, il geologo grillino ministro e il M5S contrario all'opera

Le novità potrebbero non essere buonissime per il Passante di Bologna, opera avversata da Lega e M5s, le forze che sosterranno il nuovo Governo. Dalla lista dei ministri dell'esecutivo Conte in circolazione le Infrastrutture toccano ad un 5 stelle.

Mauro Coltorti, parlamentare eletto dal Movimento nelle Marche, era la scelta di Luigi Di Maio per le infrastrutture già in caso di un monocolore stellato. Geologo esperto in pericolosità sismica, Coltorti sarà sicuramente un interlocutore attento di quanti, dentro e fuori il suo partito, si battono a Bologna per fermare l'allargamento della tangenziale-autostrada che Autostrade dovrebbe realizzare. (DIRE)