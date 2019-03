Passante, Bonaccini: "Dal governo no pasticci: allargare autostrada"

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, alla vigilia dell'incontro sulle infrastrutture al Ministero, mercoledì 20 marzo, spera di non trovarsi di fronte a un progetto di semplice allargamento della tangenziale.

"Attendiamo l'incontro, ma mi auguro non si tratti di una soluzione pasticciata, che sarebbe irricevibile perché l'obiettivo è evitare code infinite. Allargare solo la tangenziale e non l'autostrada A14 - continua- non risolve praticamente niente".

"Dall'incontro di mercoledì - afferma il governatore- mi aspetto notizie confortanti e mi auguro che le indiscrezioni sulla bretella Campogalliano-Sassuolo, su un via libera imminente, siano vere: se danno l'ok i lavori possono partire già in estate".