Manifestazione pro Passante, Legambiente dice no: "Smog alle stelle, basta strade"

Basta cemento per i motori. Questa in sintesi la motivazione con la quale Legambiente invita a disertare la manifestazione indetta da Merola e bonaccini per il prossimo 9 marzo.



L'evento è stato chiamato dai rappresentanti di regione comune per fare pressione sul governo affinché sblocchi i dossier infrastrutturali fermati dal governo giallo verde. Ora però è l'associazione ambientalista a star sere il naso definendo come incomprensibile avviare uno scontro istituzionale e sociale a favore delle autostrade simbolo di un passato ed un trasporto ad alto impatto.



Dopo l'annuncio di Merola e bonaccini alcune sigle si sono dichiarate d'accordo e l'invito di Legambiente è rivolto anche a queste. " nello stesso momento in cui studenti e società civile scendono nelle piazze d'Europa per chiedere azioni urgenti per fermare il riscaldamento globale in Emilia Romagna si prepara una manifestazione a favore di autostrade e di infrastrutture dedicate a mobilità privata su gomma". Legambiente chiede perciò anche alle parti sociali di disertare questa convocazione.



Nella lettera si non ignora il tema cruciale del lavoro ma "l'idea che queste opere siano una soluzione salvifica è fallace e demagogica" e l'organizzazione ambientalista auspica che il tessuto sociale ed imprenditoriale della regione "non si lasci coinvolgere in questa folle crociata, ma anzi alzi la voce chiedendo la cantierizzazione delle vere opere utili alla mobilità collettiva: il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano di Bologna, il finanziamento delle linee di TRAM e l’implementazione della rete ferroviaria per il trasporto di merce e passeggeri. Solo così si potrà rispondere al problema dell’inquinamento dell’aria nel bacino padano, e dare un forte segnale della direzione che si vuole intraprendere per il contenimento del riscaldamento globale, vera emergenza sociale degli anni a venire".

