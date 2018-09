Merola: 'No passante, no bosco a Parco Nord'

"Se il Passante di Bologna non si fa più, salta anche il progetto del bosco al Parco Nord". Lo dice il sindaco Virginio Merola che del resto aveva già dato degli "incompetenti e arroganti" ai membri dell'attuale Governo. "E' molto semplice - scrive oggi Merola rispondendo via Facebook alla domanda di un cittadino - i fondi, già finanziati, sono contenuti nel progetto del Passante di Bologna. Se questo Governo cancella il Passante, arrivederci anche al bosco".

"L'allargamento della tangenziale così com'era previsto non si farà", avevano detto sostanzialmente sia il capogruppo M5S Massimo Bugani che il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco"Ieri era stato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Michele Dell'Orco a replicare a Bonaccini: "Se ne faccia una ragione- aveva twittato- oggi la priorità è mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti e fare manutenzione. A partire dai ponti del Po". (Bil/ Dire)

"LLa Conferenza dei servizi è stata rinviata e abbiamo bisogno di risolvere i problemi" - aveva detto l'assessore alla mobilità Irene Priolo, alla notizia della ventilata bocciatura del progetto "a questo punto non è più un problema del Comune di Bologna, è il ministero che deve risolvere i problemi della città".

Il bosco a Parco Nord

4.000 alberi su un'area di 13 ettari. Questo sarebbe il progetto per Parco Nord presentato "in allegato" a quello del Passante.

Assieme alla realizzazione del bosco urbano nascerà anche un'aula didattica per l'educazione ambientale. L'idea è quella di restituire fin dalle prime fasi di impianto la fisionomia di un vero e proprio bosco. Per questo motivo non è stato considerato il ricorso a piante piccole, bensì la messa a dimora di esemplari arborei che, seppur giovani, abbiano già una altezza minima compresa fra 2 e 2,5 metri.

L'area Parco nord si estende su una superficie complessiva di poco superiore a 20 etatri (203.493 mq), di cui quasi 11 ha (109.606 mq) risultano pavimentati. La superficie permeabile occupa oggi 93.887 mq.