Sì al passante: via libera dal ministero dei Trasporti

Il ministero dei Trasporti ha modificato il testo dell'accordo sul passante e domani l’assessore ai Trasporti Raffaele Donini porterà in Giunta il nuovo testo per l’approvazione. A seguire, in settimana, quelli del Comune di Bologna e della Città metropolitana.

Come riporta il Resto del Carlino, viene confermata senza nessun cambiamento la cosiddetta opzione ‘A evoluta’, presentata dal Mit agli enti locali il 20 marzo scorso e accolta ovviamente con grande favore.

Si risparmiano circa 120 milioni di euro (il costo dopo l’ok alla valutazione d’impatto ambientale era di 750 milioni di euro) che verranno reinvestiti. Intanto la Regione attende la data della convocazione della Conferenza dei Servizi.